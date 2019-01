Ungarn kauft deutsche Leopard-Panzer und Panzerartillerie

In unserem östlichen Nachbarland Ungarn hat sich dieser Tage im militärischen und technischen Sinn durchaus Überraschendes ereignet: Die ungarische Armee hat eine größere Bestellung von Kampfpanzern sowie Panzerartillerie getätigt, und zwar in Deutschland: Wie das Münchner Militärtechnikunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) bekanntgab, werde man die Heeres-Modernisierung Ungarns, das "in Bezug auf seine Ausrüstung den europäischen Schulterschluss" suche, unterstützen - und zwar mit der Lieferung von 44 nagelneuen Kampfpanzern Leopard 2 A7+ sowie 24 neuen Panzerhaubitzen PzH 2000.

(VON WOLFGANG GREBER)