Ein norwegischer Diplomat auf „Mission: Impossible“ in Syrien

Istanbul. Als neuer Sondergesandter der Vereinten Nationen in Syrien muss der norwegische Diplomat Geir Pedersen vom kommenden Montag an eine wichtige Frage beantworten: Ist die UNO in dem Konflikt überhaupt noch relevant? Nach fast acht Jahren Krieg und einer halben Million Toten haben Akteure wie Russland, die Türkei und der Iran die Initiative übernommen. Syrien sei längst verloren, sagte US-Präsident Donald Trump diese Woche – dort gebe es nichts als „Sand und Tod“. Kein Wunder, dass Pedersens Aufgabe in Medien als „Mission: Impossible“ bezeichnet wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)