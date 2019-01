Angst vor baldiger Offensive Erdoğans

Mitte Dezember kündigte der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, eine Offensive gegen die „kurdischen Terrorbanden“ in Nordostsyrien an. Damit meinte er die kurdisch-syrische YPG, die mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in der Türkei verbündet ist. Bisher standen Erdoğans Plan 2000 US-Soldaten im Wege. Sie sind im Kurdengebiet stationiert, das die YPG gemeinsam mit christlichen und arabisch-sunnitischen Gruppen kontrolliert, und helfen im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)