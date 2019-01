Regierung in Paris will gegen „Gelbwesten“ durchgreifen

Paris. Schon zum zweiten Mal saß am Donnerstag Eric Drouet in Polizeigewahrsam. Der Wortführer der Protestbewegung der Gilets jaunes, der Gelbwesten, war am Mittwoch in der Nähe der Place de Concorde in Paris festgenommen worden, als er mit 50 Mitstreitern Kerzen zum Gedenken an die Opfer der vergangenen Wochen aufstellen wollte. Das Motiv der Festnahme lautet: Organisieren einer unerlaubten Kundgebung.

Drouet ist nicht nur einer der prominentesten Vertreter der Bewegung, sondern auch bekannt für radikale Stellungnahmen. Der 33-jährige Lkw-Fahrer aus Melun im Südosten von Paris hatte in der Vergangenheit dazu aufgerufen, den Élysée-Präsidentenpalast zu erstürmen. Er war deswegen am 22. Dezember ein erstes Mal festgenommen worden. Der Prozess gegen ihn soll im Juni stattfinden. Drouet wird unter anderem der „Teilnahme an einer Versammlung zu beabsichtigter Gewalt oder Sachbeschädigung“ beschuldigt. Die Aussicht auf eine hohe Strafe scheint ihn keineswegs einzuschüchtern. Er schlägt neue Aktionen vor, etwa eine Demonstration am 12. Jänner im Businessviertel La Défense im Westen von Paris.

Auch ohne solche Aufrufe gehen die Protestaktionen der Gilets jaunes in der Provinz weiter. Aktivisten haben jetzt die Ein- und Ausfahrt von Treibstofflagern bei Rouen und Bordeaux blockiert. Diese sind für den Nachschub für Tankstellen von strategischer Bedeutung.

Nach ersten Zugeständnissen vor Weihnachten will die Regierung nun offenbar durchgreifen. Schon in seiner Neujahrsansprache verlangte Präsident Emmanuel Macron, die Ordnung wieder herzustellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.01.2019)