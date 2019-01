Duell zwischen Donald und Nancy

Wien/Washington. Die Höflichkeiten zwischen dem Präsidenten und der „Madam Speaker“ waren ausgetauscht, der Pomp und die Feierlichkeiten bei der Konstituierung des Kongresses vorbei. Donald Trump nennt seine Gegenspielerin, die Führerin des Repräsentantenhauses, jovial und gewohnheitsmäßig bei ihrem Vornamen: Nancy. Trump hat dafür erstmals die Bühne des Briefing Room des Weißen Hauses benutzt, um Nancy Pelosi im Kapitol, dem zweiten Machtzentrum Washingtons an der Pennsylvania Avenue, bei der Angelobungszeremonie nicht allein die Show zu überlassen. Er attestierte ihr eine „enorme Leistung“.

Ob sich die 78-Jährige vom ungewohnten Lob und Charme des Präsidenten einwickeln lässt, ist aber zweifelhaft. Pelosi gilt als zäh und eisern. „Sie wird dir den Kopf abschneiden, und du merkst nicht einmal, dass du blutest.“ So charakterisierte jüngst Alexandra Pelosi in einem CNN-Interview ihre Mutter. Die Dokumentarfilmerin hat Erfahrung im Umgang mit Politikern. Für den Film „Journeys with George“ begleitete sie einst George W. Bush in der Air Force One.

Dies waren die Vorzeichen für das neuerliche Treffen Trumps mit Pelosi und Chuck Schumer, dem Spitzenduo der Demokraten, am Freitag im Weißen Haus. Vor fast vier Wochen hatte der Präsident in dieser Konstellation im Oval Office eine denkwürdige Vorstellung abgeliefert, als er eine Viertelstunde vor laufenden Kameras über die Notwendigkeit eines Mauerbaus und Grenzschutzes schwadroniert hatte. „Ich wäre stolz, wegen der nationalen Sicherheit einen Shutdown auszulösen“, kündigte er damals an. Zehn Tage später trat die Haushaltskrise ein.

Inzwischen geht die partielle Stilllegung der Regierungsarbeit, die drittlängste in der US-Geschichte, in die dritte Woche, und die Amerikaner verlieren die Geduld mit ihren Politikern. Es ist die erste Machtprobe einer Auseinandersetzung, die Trumps zweite Amtshälfte mitbestimmen wird. Die Positionen stehen einander unverrückbar gegenüber. „Die Mauer wird kommen“, dröhnte Donald Trump in der Aufmachung der Serie „Game of Thrones“ in den sozialen Medien. „Wir bauen keine Mauer“, konterte Pelosi ein ums andere Mal. „Eine Mauer ist eine Unsittlichkeit zwischen Ländern, ein Zeichen für überkommenes Denken.“

In der Antrittsrede hatte sie geschworen, aller Differenzen zum Trotz auf die Gegenseite zuzugehen. Mitch McConnell, der republikanische Senatsführer, tat dies als „politisches Theater“ ab. Im republikanisch dominierten Senat stieß der vom Repräsentantenhaus beschlossene Entwurf prompt auf Ablehnung.

Demokrat als Pentagon-Chef?

Trump beharrt auf einer Tranche von fünf Milliarden Dollar für den Mauerbau. „Ihr könnt es Barriere nennen. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Wesentlich ist, dass wir unser Land schützen müssen.“ Ex-Stabschef John Kelly hatte in einem Abschiedsinterview eingestanden, intern schon früh den Terminus „Mauer“ fallen gelassen zu haben.

In Washington kursiert derweil der Name eines Demokraten als Nachfolger für den entlassenen Verteidigungsminister James Mattis. Demnach hat Vizepräsident Mike Pence die Fühler nach Jim Webb ausgestreckt, einem früheren Senator, Vietnam-Veteranen und Autor, der bereits unter Ronald Reagan als Staatssekretär im Pentagon gedient hat. Webb unterstützt den Truppenrückzug aus dem Nahen Osten. Als Kandidaten sind auch die republikanischen Senatoren Tom Cotton und Lindsey Graham im Gespräch.

AUF EINEN BLICK Shutdown bezeichnet die teilweise Stilllegung der Regierungsaktivitäten, weil die Finanzierung für Ministerien und Ämter nicht mehr sichergestellt ist. Der längste Shutdown ereignete sich in der Ära Bill Clinton zum Jahreswechsel 1995/1996, der sich über drei Wochen erstreckte. Im Jahr 2013 war die Regierungsarbeit unter Barack Obama 17 Tage lang lahmgelegt. Der jüngste Shutdown begann am 22. Dezember.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2019)