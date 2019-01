Start für den Marathon der demokratischen Trump-Jäger

Elizabeth Warren war die Erste, die sich aus der Deckung wagte. Es spricht für den Ehrgeiz der früheren Lehrerin aus kleinen Verhältnissen in Oklahoma, die es bis zur Professorin an der renommierten Harvard Law School und zur demokratischen Senatorin in Massachusetts gebracht hat. Schon an diesem Wochenende hat sich die 69-Jährige aufgemacht nach Iowa in den Mittleren Westen, um in Des Moines, Sioux City oder Council Bluffs Wahlkampf für die Präsidentenwahlen im November 2020 zu machen – unscheinbare Städte im Herzland der USA, die jeder Kontrahent Warrens bereits bereist hat und im Laufe des Jahres noch zur Genüge kennenlernen wird, ehe die Bürger in 13 Monaten bei den Vorwahlen in Schulen und Turnsälen ihr Urteil fällen werden. Warren hat sich einen Vorsprung verschafft in einem Feld, das bis zum Frühjahr auf bis zu zwei Dutzend Anwärter anwachsen könnte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)