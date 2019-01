Eine risikoreiche Region zwischen Russland und China

Mit dem politischen Wandel in Usbekistan ist das Rennen um die regionale Vorherrschaft in Zentralasien eröffnet. Bisher lag die Führung in wirtschaftlicher Hinsicht klar bei Usbekistans nördlichem Nachbarn Kasachstan. Seit seiner Unabhängigkeit autokratisch geführt von Nursultan Nasarbajew, kann es auf das erfolgreichste Entwicklungsmodell unter den fünf früheren Sowjetrepubliken (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan) verweisen. Dank seiner Bodenschätze hat es Kasachstan geschafft, seinen Bürgern moderaten Wohlstand zu garantieren – bei gleichzeitiger Einschränkung der Bürgerrechte und einem Führerkult um den 78-jährigen „Vater der Nation“, dessen Nachfolge ungeklärt ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)