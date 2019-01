Der unerwartete usbekische Frühling

Könnte man Euphorie messen, der Pegel würde weit ausschlagen hier im Palast der der Jugend in Taschkent. Ein lebhafter Sprachmix aus Usbekisch, Russisch und Englisch erfüllt den Eingangsbereich. Männer in eng anliegenden Anzügen und Frauen in Businesskostümen stehen bei Tee und Teigtaschen zusammen, ihre Gespräche drehen sich um neue Projekte und Player. Und um die „Veränderungen“, wie man in Usbekistan die Reformen der politischen Führung nennt, von denen einige ganz neu sind, einige ein paar Monate alt. Zu schön, um wahr zu sein, sind sie noch immer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)