Widerstand gegen Maduros Amtsantritt

Caracas. Wenige Tage vor seiner Vereidigung für ein zweites Mandat wächst der Widerstand gegen Venezuelas Präsident Nicolas Maduro. Das von der Opposition kontrollierte Parlament hat die kommende Amtszeit des Staatschefs für unrechtmäßig erklärt. „Wir bekräftigen erneut die Illegitimität von Nicolas Maduro“, sagte der neue Parlamentspräsident Juan Guaido. Auch mehrere lateinamerikanische Staaten und die USA protestierten gegen Maduro.

„Ab dem 10. Jänner wird er die Präsidentschaft an sich reißen und folglich ist diese Nationalversammlung die einzige legitime Vertreterin des Volkes“, sagte Guaido nach seiner Vereidigung zum neuen Parlamentspräsidenten. Er kündigte an, die „Voraussetzungen für eine Übergangsregierung zu schaffen und freie Wahlen auszurufen“. Bei der Erklärung des Parlaments handelt es sich um eine symbolische Geste, da Maduro das Parlament durch eine verfassunggebende Versammlung de facto entmachtet hat.

Keine Anerkennung

Maduro soll am Donnerstag für eine zweite sechsjährige Amtszeit vereidigt werden. Der linksnationalistische Staatschef war im Mai wiedergewählt worden. Die Wahl wurde von der Opposition boykottiert und von der internationalen Gemeinschaft weitgehend als unfair verurteilt.

Die USA, die in den letzten Monaten eine Reihe von Sanktionen gegen Venezuela verhängt hatten, bekräftigten ihre Unterstützung für die Opposition in dem lateinamerikanischen Land. Auch die Außenminister der „Lima-Gruppe“ hatten Maduro am Freitag die Legitimation abgesprochen. Zwölf lateinamerikanische Länder und Kanada kündigten an, dass sie Maduros neue Amtszeit nicht anerkennen würden.

Bei Protesten der venezolanischen Opposition waren 2017 rund 125 Menschen getötet worden. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise und Abwanderung. (APA/AFP)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.01.2019)