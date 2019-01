Gabuns Regierung schlägt Putschversuch von Offizieren nieder

Wien/Libreville. Bewaffnet mit Sturmgewehren bauten sich zwei Soldaten auf. Davor saß ein Offizier und verlas eine Botschaft. Die Männer trugen die hellgrünen Barette der mächtigen Republikanischen Garde. Diese Bilder wurden am Montag in sozialen Medien verbreitet. Sie stammen aus einem Radiostudio in Libreville, der Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates Gabun. Die Soldaten waren am frühen Morgen in die Sendestation eingedrungen, um die Bevölkerung zum Aufstand gegen Präsident Ali Ben Bongo Odimba aufzurufen.

Leutnant Kelly Ondo Obiang startete seine Radiodurchsage um 4.30 Uhr Ortszeit. „Erhebt euch gemeinsam und übernehmt die Kontrolle über die Straße“, sagte der Sprecher der Putschisten. Die Institutionen des Landes seien „illegitim und illegal“. „Der lange erwartete Tag ist gekommen, an dem die Armee entschieden hat, sich auf die Seite des Volkes zu schlagen, um Gabun vor dem Chaos zu bewahren.“

Seit der Neujahrsansprache des Präsidenten seien die Zweifel gewachsen, ob dieser noch sein Amt ausüben könne, sagte der Leutnant. Das 59-jährige Staatsoberhaupt, Ali Bongo, hatte im Oktober einen Schlaganfall erlitten. Seit November wird er in Marokko behandelt. In seiner Neujahrsansprache hatte er gesundheitliche Probleme eingeräumt, zugleich aber erklärt, er werde sich bald erholen.

Tränengas und Hubschrauber

Leutnant Kelly Ondo Obiang stellte sich und seine Mitstreiter als eine Gruppe names Patriotische Jugendbewegung der gabunischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte vor. Er forderte die Bevölkerung auf, öffentliche Gebäude und Flughäfen im Zwei-Millionen-Einwohner-Land zu besetzen. Zur Unterstützung der putschenden Offiziere versammelten sich etwa 300 Menschen nahe dem Radiosender. Die Menge sei aber von den Sicherheitskräften mit Tränengas auseinandergetrieben worden, berichtete ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. Auch Schüsse seien zu hören gewesen. Über der Stadt kreisten Hubschrauber.

Einige Stunden später gab Gabuns Führung bekannt, dass der Aufstand niedergeschlagen worden sei. „Die Regierung ist im Amt. Die Institutionen funktionieren“, sagte Regierungssprecher Guy-Bertrand Mapangou der Nachrichtenagentur Reuters. Vier von fünf in den Putschversuch verwickelte Offiziere seien bereits gefasst worden, der fünfte sei auf der Flucht, gab Mapangou bekannt. In Militärkreisen hieß es zunächst hingegen, die Hintermänner seien noch nicht festgenommen worden.

Das französische Außenministerium verurteilte den Umsturzversuch. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich sieht Gabun nach wie vor als Teil ihres Einflussgebietes. In dem afrikanischen Land sind rund 300 französische Soldaten stationiert. Paris unterstützt seit vielen Jahren den Familienclan des Machthabers. Bereits der Vater Ali Bongos, Omar Bongo Ondimba, war Präsident Gabuns. Er hatte über das erdölreiche Land von 1967 bis 2009 geherrscht – mithilfe Frankreichs. Omar Bongo war ein wichtiger Verbündeter der verschiedenen Regierungen in Paris.

Umstrittene Wiederwahl 2016

Nach seinem Tod, 2009, übernahm sein Sohn Ali Bongo das Präsidentenamt. Seine Wiederwahl 2016 war umstritten. Die Opposition sprach von Betrug, im Land kam es zu blutigen Zusammenstößen. So wie seinem Vater wird auch Ali Bongo vorgeworfen, an der Spitze eines korrupten Systems zu stehen. Beim sogenannten Human Development Index, mit dem die UNO den Wohlstand in Staaten misst, lag Gabun 2017 auf Rang 110 – und damit vor Ländern wie der Republik Moldau oder den Philippinen. Der gesunkene Ölpreis hat soziale Probleme in Gabun aber verschärft. (APA/Reuters/w. s.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2019)