Italien: Warum die Grillini mit den Gelbwesten flirten

Rom/Wien. Die Rebellion der französischen Gelbwesten bekommt nun prominente Unterstützung aus dem Süden: Italiens Vizepremier Luigi Di Maio stellt sich demonstrativ auf die Seite der radikalen Protestbewegung, die seit Wochen für Zusammenstöße auf Frankreichs Straßen sorgt und zum Alptraum für Präsident Emmanuel Macron geworden ist. „Gebt nicht auf“, schrieb der Chef der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in seinem Blog. „Wir verstehen euch.“ Am Wochenende will er Vertreter der Gelbwesten persönlich treffen – was in Paris für erhebliche Verstimmung sorgt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.01.2019)