Angriff auf Magnitz: Ermittler widersprechen der Darstellung der AfD

Frank Magnitz hat das Krankenhaus verlassen: Zwei Tage nach einem Überfall auf den AfD-Politiker aus Bremen habe dieser auf eigene Verantwortung das Spital verlassen. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Bremer AfD, Thomas Jürgewitz, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Der 66-jährige Chef der Bremer AfD und Bundestagsabgeordnete war am Montagabend von Unbekannten in Bremen attackiert worden. Dabei hatte Magnitz schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Tat hatte international für Schlagzeilen gesorgt, die AfD selbst sprach kurz nach der Tat von einem "Mordanschlag". Unbekannte hätten mit einem Holz auf Magnitz eingeschlagen und auf ihn eingetreten. Der Partei zufolge sei Magnitz gezielt als AfD-Politiker attackiert worden. Wie die "Süddeutsche Zeitung" jedoch berichtet, widerspricht die Bremer Staatsanwaltschaft dieser Darstellung.

Raubüberfall "möglich", aber "nicht wahrscheinlich"

Die Ermittler stellten Videoaufnahmen sicher, auf denen offenbar zu sehen ist, wie Magnitz von drei Männern von hinten angesprungen wird. Der Politiker fällt anschließend zu Boden; den Ermittlern zufolge rühren die Verletzungen von diesem brutalen Sturz bzw. seien keine Schläge und Tritte zu sehen. Die Motive der Angreifer - sie rannten sofort weg - seien weiterhin unklar. Magnitz selbst sagte der "Bild"-Zeitung, dass der Angriff auf ihn auch ein Raubüberfall gewesen sein könnte - obwohl dies nicht sehr wahrscheinlich sei.

Der Fall Magnitz ist insbesondere in den sozialen Medien intensiv diskutiert worden. Aktivistische, linke Gruppen wie die "Initiative in Gedenken an Laye-Alama Condé" wurden dabei ins Visier genommen. Denn Magnitz gab zunächst an, dass er zuvor an einer Gedenkveranstaltung der "Initiative" vorbeiging. Sprecher der "Initiative" wiesen die Vorwürfe zurück. Der Angriff auf Magnitz wurde insgesamt natürlich scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter:

Der brutale Angriff auf den Bundestagsabgeordneten Frank #Magnitz in Bremen ist scharf zu verurteilen. Hoffentlich gelingt es der Polizei rasch, die Täter zu fassen. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 8. Januar 2019

Der ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir:

Ich wünsche @Frank_Magnitz MdB gute Besserung. Der feige Angriff auf ihn ist ein trauriger Anlass, deutlich zu machen, dass Gewalt niemals und aus keiner Motivation heraus gerechtfertigt ist. In der Demokratie streiten wir mit Worten offen, fair und gewaltfrei. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) 8. Januar 2019

Noch als Magnitz im Krankenhaus war, kursierten Bilder und Videoaufnahmen von ihm im Internet - er gab auch ein paar Interviews. Eine Gesichtshälfte ist voller Blut, Schrammen und teilweise bandagiert. Er sei in Bremen eben bekannt, sagte er; so hätten ihn die Täter gezielt angreifen können. Die Angreifer selbst habe er nicht gesehen.

Auf ihrer Facebook-Seite schrieb die AfD Bremen indessen: "Der Mordanschlag auf Frank Magnitz ist das Ergebnis rot-grüner Hetze". Auch andere Vertreter der Partei machten die "Hetze" auf die AfD für den Vorfall verantwortlich. In den sozialen Medien blieb auch dieser Vorwurf nicht unbeantwortet.

Wenn #AfD und diverse Kommentatoren behaupten, Hashtag #nazisraus habe zu politischem "#Mordanschlag" - angeblich mit #Kantholz - geführt, frage ich mich, was solche Postings und Aussagen, die man massenhaft und auch auf Seiten von #Magnitz findet, wohl bewirken? pic.twitter.com/YOoSD7jsxj — Patrick Gensing (@PatrickGensing) 9. Januar 2019

(red./APA/dpa)