Kehren viele IS-Kämpfer nun nach Europa zurück?

Istanbul. Als kurdische Kämpfer im Osten Syriens vor einigen Tagen bei Gefechten gegen den Islamischen Staat (IS) einige Gegner gefangennahmen, zeigte sich, dass die Jihadisten-Gruppe für radikale Muslime in aller Welt nach wie vor sehr attraktiv ist: Die Gefangenen stammen aus Deutschland, Pakistan, den USA und Irland. In Lagern bewachen kurdische Milizionäre bis zu 1100 IS-Kämpfer, darunter etliche Extremisten aus dem Westen. Europa und die USA wollen die IS-Mitglieder nicht wieder in ihren Ländern sehen, doch die Kurden drohen damit, sie im Fall einer türkischen Militärintervention in Syrien freizulassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)