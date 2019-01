Briten sollen nach Brexit ohne Visum in EU reisen dürfen

Auch nach dem Brexit sollen Briten weiter ohne Visum in die EU reisen dürfen. Ein entsprechender Entwurf wurde am Donnerstag im Justiz- und Innenausschuss des Europaparlaments in Brüssel präsentiert.

Der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz Becker sagte, es wäre schwer zu argumentieren wenn die Briten als Bürger eines ehemaligen EU-Mitgliedstaates Visa bräuchten. Denn die Bürger anderer westlicher Länder wie der USA und Australiens bräuchten keine Visa für die Einreise in die EU. "Außerdem ist die EU-Visabefreiung für Großbritannien enorm wichtig für den Tourismus in Österreich, das als Urlaubsdestination bei den Briten vor allem im Winter extrem große Beliebtheit genießt", sagte Becker.

