Mindestens zwei Tote bei heftiger Explosion im Zentrum von Paris

Bei einer heftigen Explosion im Zentrum von Paris sind am Samstagmorgen mindestens zwei Menschen, zwei Feuerwehrleute, ums Leben gekommen, sagte die Polizei. Zehn Menschen seien schwer, weitere 37 leichter verletzt worden. Damit korrigierten sie Aussagen von Frankreichs Innenminister Christophe Castaner, der zuvor im Fernsehen von vier Toten gesprochen hatte. Die Detonation ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement - einer Wohn- und Geschäftsgegend. Die Polizei vermutet derzeit ein Gasleck als Ursache.

Premierminister Edouard Philippe, Innenminister Christophe Castaner und der Pariser Staatsanwalt Remy Heitz begaben sich zum Unglücksort. Wegen der Explosion barsten Fensterscheiben in der Umgebung, in der geschäftigen Pariser Innenstadt brach ein Brand aus. Auf der Straße waren Trümmerteile zu sehen, der untere Teil eines Gebäudes war verwüstet und stand in Flammen. Auch geparkte Autos wurden durch die Explosion beschädigt.

Die Polizei ging zunächst von einem Gasleck aus, da die Feuerwehr zum Unglückszeitpunkt wegen eines Gasaustritts an Ort und Stelle im Einsatz war.

"Alle Fenster explodierten"

"Wir schliefen alle, und dann hörten wir einen Knall, wir dachten es ist ein Erdbeben", sagte eine Jugendliche aus einer angrenzenden Straße. "Wir sind runter gegangen und sahen ein brennendes Gebäude", ergänzte ihr Bruder.

"Ich schlief und wurde von der Erschütterung geweckt", berichtete Claire Sallavuard, die in dem Gebäude in der Rue de Trevise wohnt, in dem sich die Explosion ereignete. "Alle Fenster der Wohnung explodierten, alle offenen Türen sprangen aus den Angeln. Um aus dem Zimmer zu kommen, musste ich über die Tür laufen, die Kinder waren in Panik, weil sie nicht aus ihrem Zimmer kamen." Die Feuerwehr brachte die Familie schließlich über eine Leiter in Sicherheit. Mehrere Touristen verließen die zahlreichen Hotels in der Gegende. Andere liefen im Schlafanzug auf die Straße.

Feuerwehrmänner bergen eine Frau aus dem Gebäude. – APA/AFP/THOMAS SAMSON

Neue Proteste der "Gelbwesten" angekündigt

Die Explosion erschütterte das 9. Arrondissement in Paris kurz vor angekündigten Demonstrationen der "Gelbwesten" in der Hauptstadt. Die Behörden befürchten bei den Protesten eine erneute Eskalation der Gewalt. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in Paris im Einsatz, um die Demonstrationen abzusichern. Im Vorhinein hat die Polizei am Samstag 24 potenziell gewalttätige Personen festgenommen.

In den vergangenen Wochen war es bei den Protesten der Bewegung immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

