Verletzte bei heftiger Explosion im Zentrum von Paris

Im Zentrum von Paris hat es am Samstagmorgen eine heftige Explosion gegeben. Die Detonation ereignete sich in einer Bäckerei im 9. Arrondissement, wie die Polizei und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Mehrere Menschen wurden verletzt, Fensterscheiben in der Umgebung barsten.

Nach der Explosion brach in der geschäftigen Pariser Innenstadt ein Brand aus. Wie die Polizei weiter mitteilte, gehen die Ermittler derzeit dem Verdacht nach, dass ein Gasleck die Ursache sein könnte.

Auf Bildern im Kurzbotschaftendienst Twitter waren Trümmerteile auf der Straße zu sehen, der untere Teil eines Gebäudes war verwüstet und stand in Flammen.

(APA/AFP)