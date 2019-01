Hogwarts an der Themse

Das britische Parlament ist eine Kathedrale der Demokratie. Durch die riesige Westminster Hall aus dem Jahr 1097 kommt man in die reich verzierte Central Lobby. Im Schatten der Statuen von historischen Premierministern wie William Gladstone oder Benjamin Disraeli verweilt der Besucher einen Augenblick und „fühlt den Hauch der Geschichte“, wie Ex-Regierungschef David Cameron gern sagte. Geschichte wird hier wieder geschrieben werden, wenn das Unterhaus am Dienstag über den Brexit-Deal abstimmen wird.



Der Sitz des Parlamentsgebäudes im Londoner Stadtteil Westminster ist so alt wie die Schaffung demokratischer Strukturen im Land selbst. Nachdem König John im Jahr 1215 mit der „Magna Carta“ Einschränkungen seiner Macht eingeräumt hatte, mussten Räume für die Zusammenkünfte der Vertreter der Kirche, des Adels und der Länder geschaffen werden. Am damaligen Königssitz in Westminster wurde 1295 das sogenannte Model Parliament eingerichtet. Es bildet bis heute den Kern des britischen Parlaments.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)