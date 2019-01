Kampf ums Weiße Haus

Washington. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den US-Demokraten warfen zwei weitere Politiker ihren Hut in den Ring. Julian Castro, Barack Obamas Ex-Wohnbauminister, und die Abgeordnete Tulsi Gabbard kündigten am Wochenende an, bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr gegen US-Präsident Donald Trump antreten zu wollen. Eröffnet hatte das Rennen bereits vor zwei Wochen die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren.

Der 44-jährige Castro verkündete seine Bewerbung vor einer jubelnden Menschenmenge im texanischen San Antonio. Der Nachfahre mexikanischer Einwanderer setzte dabei auf eine Botschaft der Hoffnung und Vielfalt zu einem Zeitpunkt, an dem die USA in erbittertem Streit um Einwanderung und Grenzsicherung liegen.

Die 37-jährige Gabbard sagte in einem Interview dem Sender CNN: „Ich habe entschieden anzutreten und werde innerhalb der nächsten Woche eine offizielle Ankündigung dazu machen.“Gabbard ist das erste hinduistische Mitglied des US-Kongresses und gehört dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses an. Die Politikerin aus Hawaii wäre im Falle eines Wahlerfolgs das jüngste Staatsoberhaupt in der US-Geschichte. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2019)