Dänemark verpflichtet neue Staatsbürger zum Händeschütteln

Wer dänischer Staatsbürger werden will, braucht Geduld. Neun Jahre Aufenthalt im Land, Sprachtest, Einwanderungsprüfung, finanzieller Rückhalt und keine Vorstrafe. Und seit Jahreswechsel gibt es für neue Dänen auch eine letzte Hürde zu überwinden: einen Handschlag mit einem Dänischen Gemeindepräsidenten. Und am Donnerstag soll es erstmals soweit sein.

Genauer gesagt gibt es für angehende Dänen künftig eine Zeremonie in ihrer Wohngemeinde. Und gesetzlich vorgeschrieben ist dabei ein Handschlag einem Gemeindevertreter, "Handfläche auf Handfläche". Was auf den erste Blick womöglich wie eine Überregulierung einer Feier scheint, ist durchaus als mögliche Schikane gedacht. Denn manche Muslime - aber auch orthodoxe Juden - verweigern auf Grund ihrer religiösen Ansichten das Berühren eines Menschen anderen Geschlechts.

Integrationsministerin will selber Hände schütteln

Die dänische Integrationsministerin Inger Stojberg von der Mitte-rechts-Partei "Venstre" will bei der ersten dieser Zeremonien selbst als Händeschüttlerin teilnehmen. Sie nannte den verpflichtenden Handschlag in einem Facebook-Eintrag als "sichtbares Zeichen, dass man Dänemark ins Herz geschlossen hat". Im Parlament drohte sie den Gemeinden mit Geldstrafen, sollten sie sich nicht an die Zeremonie-Vorschriften samt Handschlag-Pflicht halten.

Dass sie nun allen die Hand schütteln müssen, regt in Dänemark auch manche Bürgermeister auf - vor allem jene, die damit zum Gesicht einer Regierung und einer Regelung werden, die sie selber ablehnen. "Es ist gegen meine Ideologie und Überzeugung, Menschen zu Körperkontakt zu zwingen", sagte Thomas Andresen, Bürgermeister von Aabenraa an der deutschen Grenze in der "New York Times". Er will zu den Zeremonien nun einen männlichen und weilblichen Gemeindevertreter als Händeschüttler schicken. Sein Kollege Mogens Jespersen aus Mariagerfjord im Norden Dänemarks kündigte an, auch ein Nicken oder eine kleine Verneigung des Staatsbürgerschaftsbewerbers akzeptieren zu wollen. Er betont aber auch: "Ich denke das ist eine hypothetische Frage. Das Problem stellt sich nicht". Das Gesetz verbietet es übrigens auch, bei der Zeremonie Handschuhe zu tragen.

Regierung von Dänischer Volkspartei abhängig

"Wenn man in Dänemark ankommt - wo es üblich ist, einander die Hand zu geben, wenn man sich begrüßt - wenn man das nicht macht, dann ist das respektlos", sagte der Abgeordnete Martin Henriksen von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei, die nicht direkt an der dänischen Minderheitsregierung beteiligt ist, diese aber stützt. "Wenn jemand so etwas einfaches nicht machen kann, dann gibt es keinen Grund für ihn, ein dänischer Staatsbürger zu werden." Die Dänische Volkspartei gilt als treibende Kraft hinter der neuen Regelung. Henrikson gab auch offen zu, dass das Gesetz vor allem auf Muslime abziele. Nicht allen in der Regierungspartei Venstre gefällt der Kurs von Premier Lars Lökke Rasmussen. Doch die politische Abhängigkeit von der rechten Dänischen Volkspartei ist groß. Rasmussen selbst hatte einmal erklärt, es bestehe ja keine Pflicht Däne zu werden.

Dänemark verschärfte den Kurs gegen Migranten zuletzt massiv. Im Sommer sorgte ein neues Burka-Verbot für Aufsehen. Das neue dänische Gesetz verbietet neben Ganzkörper- und Gesichtsschleiern wie Burkas und Nikabs auch Sturmhauben, Ski- oder andere gesichtsbedeckende Masken sowie falsche Bärte. Nicht betroffen sind Winterbekleidung wie Schals sowie Kostüme zum Karneval oder zu Halloween.

>> Der Artikel in der "New York Times"

(red.)