Machtkampf in Venezuela: Maduros Regime zeigt erste Risse

Buenos Aires/Caracas. Als Juan Guaidó auf die Bühne trat, reckte er beide Unterarme in die Höhe und zeigte die Rötungen an den Handgelenken. Diese rührten vom Versuch her, den Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung am helllichten Tag auf einer Autobahn zu verschleppen. Autofahrer filmten, wie vier vermummte Männer den 35-jährigen Oppositionsführer aus seinem Geländewagen zerrten. Minuten später machte Guaidós Ehefrau das Verschwinden ihres Mannes publik.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2019)