Im syrischen Machtkampf suchen Kurden ihr Heil bei Assad

Istanbul. Trump-Alarm in Ankara: Als der US-Präsident der Türkei per Twitter mit wirtschaftlicher Zerstörung drohte, holten die Beamten in der türkischen Hauptstadt Ibrahim Kalin aus dem Bett, den Sprecher und Sicherheitsberater von Präsident Erdoğan. Gegen drei Uhr morgens türkischer Zeit formulierte Kalin eine Replik auf Trump. Die Syrien-Politik der USA sei ein „fataler Fehler“, schrieb Kalin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.01.2019)