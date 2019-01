AfD wird zum Prüffall für den deutschen Verfassungsschutz

Die AfD, die "Alternative für Deutschland", ist vom deutschen Verfassungsschutz als Prüffall eingestuft worden, berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend. Eine Beobachtung der Partei auf Bundesebene gibt es derzeit noch nicht. Das ist aber ein Schritt in diese Richtung. Noch am Dienstag will der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, die Ergebnisse eines umfassenden Gutachtens verkünden, so der "Tagesspiegel".

In der Prüfphase sollen öffentliche Äußerungen von AfD-Mitgliedern und Verbindungen zu den den rechtsextremen Identitären untersucht werden. Der Einsatz von V-Männern ist bei einem Prüffall nicht erlaubt. Auch Personendaten werden nicht gespeichert Wird die AfD aber zu einem Verdachtsfall erklärt, könnte es erste Observationen geben.

Die AfD-Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" (in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg schon unter Beobachtung) und die Vereinigung "Der Flügel" werden auch auf Bundesebene nun als Verdachtsfall eingestuft. Bei der Organisation "Der Flügel" hält der deutsche Verfassungsschutz unter anderem die Reden ihres Wortführers Björn Höcke für bedenklich.

Die Identitären, die nicht direkt mit der AfD Verbunden sind, werden vom Bundesamt bereits seit 2016 als Verdachtsfall geführt und entsprechend beobachtet.

(Red.)