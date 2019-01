Explosion und Schüsse in Hotelanlage in Nairobi

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist am Dienstag ein Hotel- und Büro-Komplex zum Ziel eines Angriffs geworden. Augenzeugen berichteten über eine heftige Explosion, gefolgt von Schüssen. "Wir werden attackiert", sagte eine Person, die sich einem der Büros aufhielt, der Nachrichtenagentur Reuters. Auf dem Parkplatz des Dusit Hotels standen mehrere Fahrzeuge in Flammen. Über die Zahl der Verletzten oder mögliche Tote gab es zunächst keine Informationen.

Die in Somalia beheimatate islamistische al-Shabab-Miliz reklamierte den Angriff für sich. "Wir stecken hinter dem Angriff in Nairobi", sagte Abdiaziz Abu Muzab, der Sprecher der Islamisten der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Operation läuft noch, wir werden später Details dazu bekanntgeben", so Muzab.

Das Gebiet sei abgesperrt worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit. Sie wollte zunächst nicht bestätigen, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Medien berichteten von bewaffneten Unbekannten, die sich in dem Komplex des Hotels Dusit befanden.

"Es war eine Bombe, es wird viel geschossen", sagte ein Mann, der in den Büros im Hotel-Komplex arbeitet. Die Explosion war so stark, dass sie noch im Büro der Nachrichtenagentur AFP rund fünf Kilometer von der Hotelanlage entfernt zu hören war. Ein Reporter vor Ort berichtete später, Bewaffnete und Sicherheitskräfte würden sich einen Schusswechsel liefern. Viele Menschen flüchteten aus dem Bereich, manche waren leicht verletzt.

Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die al-Shabaab unterstütze. Die Terrorgruppe kontrollierte über Jahre weite Teile des Landes am Horn von Afrika.

