Abgeordnete verschiebt wegen Brexit-Abstimmung Kaiserschnitt

Tulip Siddiq ist Abgeordnete im Unterhaus des britischen Parlaments - und schwanger. Das alleine ist noch keine Seltenheit, doch angesichts der heutigen Abstimmung über den Brexit-Deal, hat sich Siddiq dazu entschlossen, ihren Termin für einen Kaiserschnitt nach hinten zu verschieben. Sie ist Abgeordnete für die oppostionelle, linke Labour-Partei und vertritt im Unterhaus den Wahlkreis Hampstead und Kilburn.

"Das erste, was ich sagte, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, war: 'Was passiert wenn die Brexit-Abstimmung an dem Tag ist, an dem der Geburtstermin ist?'", erzählte Siddiq auf BBC. Auf Twitter bedankte sie sich für die Unterstützung ihrer Wähler. "Meine Entscheidung, die Geburt meines Babys zu verzögern ist keine einfache. Lassen Sie mich das klarmachen, ich habe kein Vertrauen in das Pairing-System", erklärte Siddiq ihre Motive. Dieses Pairing-System soll Unausgewogenheit des Parlaments verhindern, in dem für jeden Abgeordneten, der aus wichtigen Gründen nicht an einer Abstimmung teilnehmen kann, ein anderer Abgeordneter der gegnerischen Fraktion auf seine Stimme verzichtet.

Doch genau dieses System versagte im Juli, als Tory-Abgeordneter Brandon Lewis abgestimmt hatte, obwohl er als Gegengewicht zur abwesenden Abgeordneten der Liberaldemokraten Jo Swinson das nicht tun hätte sollen. Swinson war nach der Geburt ihres Kindes auf Mutterschaftsurlaub. Lewis hatte sich später entschuldigt, es sei ein "Versehen" gewesen.

Thank you all for supportive messages. My decision to delay my baby's birth is not one I take lightly. Let me be clear, I have no faith in the pairing system - in July the Govt stole the vote of a new mother. It's my duty to represent Hampstead & Kilburn, and I will do just that.