Terrormiliz greift Hotel in Kenia an

Nairobi. Die kenianische Hauptstadt Nairobi ist am Dienstag vermutlich Ziel eines groß angelegten Terroranschlags geworden. Am frühen Nachmittag stürmten mehrere bewaffnete Männer im Vorort Westlands unweit des Stadtzentrums einen Büro- und Hotelkomplex. Augenzeugen berichteten, es habe zunächst ein oder zwei Explosionen gegeben, dann seien Schüsse zu hören gewesen. Anschließend seien Angreifer in die Gebäude eingedrungen. Die somalische Terrorgruppe al-Shabaab bekannte sich in einer kurzen Mitteilung zu dem Anschlag, ohne Details zu nennen. Mindestens eine Person wurde nach Angaben von Rettungskräften getötet, mehrere wurden verletzt.

Der Rauch der Explosionen war hoch über der Stadt zu sehen. Sicherheitskräfte sperrten das Gelände großräumig ab. Hubschrauber kreisten über dem Gebiet. Schwer bewaffnete Anti-Terror-Einheiten versuchten, in den Komplex zu gelangen. Die Operation dauerte bis zum Abend an. Auch drei Stunden nach dem Start des Angriffs waren noch Schüsse zu hören. Der kenianische Polizeichef, Joseph Boinett, bestätigte am Abend, die Polizei gehe von einem Terroranschlag aus.

Verzweifelte Hilferufe über Twitter

In dem Areal am Riverside Drive befinden sich neben den Büros mehrerer Firmen und einer Bank auch das Fünfsternehotel DusitD2. Fernsehbilder zeigten brennende Autos am Eingang des Areals. Dutzende Menschen flohen panisch aus den Gebäuden. Mehrere waren blutüberströmt. Einige der Geretteten seien mit Schussverletzungen behandelt worden, sagten Augenzeugen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter flehten weitere Menschen, die sich in den Gebäuden versteckt hielten, um Hilfe. Ein nahes Universitätsgebäude wurde evakuiert.

„Wir sind für die Attacke in Nairobi verantwortlich. Die Operation hält noch an. Wir werden Details später bekannt geben“, erklärte ein Sprecher von al-Shabaab am Nachmittag. Die Gruppe islamistischer Extremisten aus dem Nachbarland Somalia hat bereits verheerende Terroranschläge in Kenia verübt. So attackierten al-Shabaab-Kämpfer im Jahr 2013 das Westgate-Einkaufszentrum, das sich nicht weit vom Dusit-Hotel befindet. 80 Stunden lang hielten sie die Luxus-Shoppingmall in ihrer Gewalt und töteten 67 Menschen.

Zwei Jahre später, im April 2015, folge ein noch blutigerer Gewaltakt. Fast 150 Menschen, überwiegend Studenten, kamen ums Leben, als al-Shabaab-Kämpfer die Universität Garissa im Osten des Landes stürmten. Es war der bisher blutigste Anschlag der Terrorgruppe in Kenia. Zahlreiche kleinere Attacken gehen ebenfalls auf ihr Konto. So nahmen die Extremisten zuletzt mehrfach Polizeiwachen im Nordosten des Landes ins Visier. Bei einer von al-Shabaab initiierten Explosion in einem Hotel in Mandera nahe der Grenze zu Somalia starben im Oktober 2016 zwölf Menschen.

Kampf gegen Regierung in Mogadischu

Hauptziel der mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbündeten Extremistenmiliz ist eigentlich der Kampf gegen die somalische Regierung in Mogadischu. Al-Shabaab, was soviel wie „Die Jugend“ heißt, kontrollierte lange große Teile der somalischen Hauptstadt und andere Bevölkerungszentren des vom Bürgerkrieg zerrissenen Landes am Horn von Afrika. Den Großteil ihrer Anschläge verübt sie nach wie vor in Somalia selbst. Doch die rund 22.000 Mann starke Militärmission der Afrikanischen Union (Amison) hat die Extremisten in den letzten Jahren stark zurückgedrängt.

Hintergrund der Anschläge in Kenia ist unter anderem das Engagement der Regierung in Nairobi in der AU-Mission. Zudem beherbergt Kenia seit Jahrzehnten viele Flüchtlinge aus Somalia, die Regierung beziffert ihre Zahl mit derzeit über 320.000. Zuletzt hat sie versucht, die Menschen zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen. (raa/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.01.2019)