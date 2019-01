Theresa Mays Trumpf ist die Abneigung gegen Jeremy Corbyn

London. Die britische Premierministerin, Theresa May, hat die Labour Party gezwungen, Farbe zu bekennen, und ihr Poker dürfte aufgehen. Noch vor der Abstimmung über den Misstrauensantrag der Opposition gegen die Regierung gestern, Mittwochabend, räumte Labour-Finanzsprecher John McDonnell ein, dass eine „Niederlage erwartet“ werde. Er fügte aber hinzu: „Nachdem, was zuletzt im Parlament geschehen ist, scheint nichts mehr ausgeschlossen.“

May hatte Dienstagabend mit einer Mehrheit von 230Stimmen die schwerste Niederlage einer britischen Regierung aller Zeiten erlitten. Unmittelbar darauf forderte sie die Opposition auf, die lang angedrohte Misstrauensabstimmung zu beantragen. Sobald Labour-Chef Jeremy Corbyn das getan hatte, um Neuwahlen zu erzwingen, begannen die Loyalitätsbekundungen genau jener Konservativen einzutreffen, die nur wenige Minuten zuvor das Kernstück von Mays Politik, das EU-Austrittsabkommen, zertrümmert hatten. „Selbstverständlich werde ich am Mittwoch für May stimmen“, erklärte etwa der frühere Außenminister Boris Johnson, mittlerweile einer der Wortführer der Brexit-Hardliner und vehementer Kritiker der Regierungschefin.

Auch die nordirische DUP, auf deren Unterstützung Mays konservative Minderheitsregierung angewiesen ist, hat ein Votum für die Premierministerin angekündigt: „Wir werden für die Regierung stimmen“, sagte Fraktionschef Nigel Dobbs. Der erzkonservative Brexit-Ultra Jacob Rees-Mogg meinte: „Es geht nicht um die Person, sondern darum, weiterhin eine konservative Regierung in der Downing Street zu haben.“

Gemeinsam haben Konservative und DUP 327 der 650 Sitze im Unterhaus. Gegen Mays EU-Deal stimmten am Dienstag 118Tories. In einer Vertrauensabstimmung in der Fraktion stimmten vor Weihnachten 117 gegen sie. Die Zahl ihrer internen Gegner, die offenbar der Meinung sind, dass May zwar ungeeignet ist, ihre Partei zu führen, sehr wohl aber qualifiziert ist, das Land zu regieren, ist offenbar konstant. Was sie zusammenschweißt, ist die tiefe Abneigung gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn.

Da diese Stimmungslage May zunächst den Verbleib im Amt sichern dürfte, wird ihr dies in den nächsten Tagen aber zu ihrem größten Kopfzerbrechen werden. Schon nach dem Scheitern ihres EU-Deals hat sie verkündet: „Ich werde über die Parteigrenzen mit allen Vertretern des Parlaments Gespräche aufnehmen.“ Damit wollte sie unmittelbar nach Überstehen des Misstrauensvotums beginnen. Doch aus der Tory-Führung war nur von Gesprächen mit „hochrangigen Abgeordneten“ die Rede, während die Opposition die Einbeziehung von Corbyn verlangte. Von einem „miserablen Versagen“ sprach der ehemalige Labour-Chef Ed Miliband, auch der konservative Umweltminister und Brexiteer Michael Gove forderte „Gespräche mit allen Seiten“.

In der Fragestunde im Unterhaus lieferten May und Corbyn kaum Anzeichen dafür, dass nun die Suche nach einem großen nationalen Konsens beginnen könne. May kritisierte, Corbyn habe „nichts Neues zu sagen“. Corbyn schien sich bereits auf den Wahlkampf einzustimmen, und sprach unter anderem über Bildung, Sicherheit, Hauspreise.

Nur geringe Anpassungen geplant

Bei Scheitern des Misstrauensvotums hat May bis Montag Zeit, dem Parlament einen Plan B zum Vollzug des Brexit vorzulegen. Während Kritiker der am Dienstag gescheiterten Vereinbarung aber lautstark den „Tod des Deals“ feierten, schien May nur geringe Anpassungen zu planen. Die schottische Regierungschefin, Nicola Sturgeon, sagte nach einem Telefongespräch: „Mein Eindruck war, dass sie keine Ahnung zu haben scheint, wie es nun weitergeht. Außerdem scheint sie nicht bereit, ihre roten Linien zu ändern und sich mit neuen Lösungsansätzen auseinanderzusetzen.“

Sturgeon, deren Fraktion im Unterhaus den Misstrauensantrag gegen die Regierung unterstützte, sprach sich erneut für eine neue EU-Volksabstimmung aus. Labour hat sich in einem Parteitagsbeschluss dazu verpflichtet, bei einem Scheitern des Sturzversuchs der Regierung „alle Optionen“ in Erwägung zu ziehen. Wie May will auch Corbyn weder ein neues Referendum noch eine Rücknahme des Brexit. Wie sie ist auch er bereit, sich über Niederlagen hinwegzusetzen, die normalerweise das politische Aus bedeuten: Im Juni 2016 sprachen ihm 172 Labour-Abgeordnete das Misstrauen aus. Er ist bis heute im Amt.

AUF EINEN BLICK Mittwochabend war im britischen Unterhaus eine Vertrauensabstimmung gegen die Regierung unter Premierministerin Theresa May angesetzt. Schon vor der entscheidenden Sitzung erhielt sie Solidaritätskundgebungen ihrer größten parteiinternen Gegner. Diese fürchten Neuwahlen und den Labour-Chef mehr als fortgesetzte Probleme beim EU-Austritt. Die parteiübergreifende Koalition zur Lösung dieses schwierigen Schritts gibt es nach wie vor nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)