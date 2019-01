Die Krise des Weltstrafgerichts

Den Haag/Wien. Einen Tag nach dem überraschenden Freispruch für den Ex-Präsidenten der Elfenbeinküste versuchte die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) zu retten, was noch zu retten ist. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Laurent Gbagbo sei möglich, versicherte Strafverteidiger Eric MacDonald am Mittwoch bei einer Anhörung in Den Haag. Vergeblich versuchten die Ankläger, eine rasche Freilassung Gbagbos zu verhindern. Doch das alles konnte ohnehin über eines nicht hinwegtäuschen: ICC-Chefanklägerin Fatou Bensouda und ihr Team haben einmal mehr ein Fiasko erlebt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)