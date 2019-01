Mazedonien-Krise als Wahlkampfhilfe für Tsipras

Athen. Das politische Klima in Griechenland ist vergiftet. Das zeigte sich vor der für Mittwochnacht anberaumten Vertrauensabstimmung über die Regierung von Premier Alexis Tsipras. Ursache für die erhitzten Gemüter ist die mazedonische Namensfrage, das Abkommen von Prespa, das den Namensstreit zwischen Griechenland und seinem nördlichen Nachbarn lösen soll. Das Abkommen war auch Auslöser der Regierungskrise.

Nach der Ratifizierung durch das mazedonische Parlament am vergangenen Freitag trat in Griechenland Panos Kammenos, Chef der rechtspopulistischen Unabhängigen Griechen (Anel) und Juniorpartner in der Regierung, als Verteidigungsminister zurück. Er entzog der Regierung aber auch das Vertrauen, um die endgültige Ratifizierung des Abkommens im Parlament zu verhindern. Daraufhin stellte Tsipras die Vertrauensfrage.

Alles deutete zunächst darauf hin, dass sich der Ministerpräsident die 151 Stimmen im 300-köpfigen Parlament gesichert hatte. Denn vier der sieben Anel-Abgeordneten versagten Kammenos den Gehorsam und wollten zunächst Tsipras neben dessen 145 Syriza-Abgeordneten das Vertrauen aussprechen, dazu kamen eine Unabhängige und ein Parlamentarier der Kleinpartei Potami.

Unbeliebte Vereinbarung

Unabhängig von der Vertrauensfrage kommt Ende Jänner auch das Abkommen von Prespa zur Abstimmung. Die erforderliche einfache Mehrheit für die Ratifizierung ist wahrscheinlich, trotz Drohungen gegen Parlamentarier, die für das Abkommen sind. Die Vereinbarung ist unbeliebt, zwei Drittel der Griechen sind laut Umfragen gegen die Lösung, dass der Nachbar nun Nordmazedonien heißen soll. Für die griechischen Nationalisten kommt das einer Usurpierung des antiken, griechisch-makedonischen Erbes gleich. Für die Opposition ist die Auflösung der Koalition nur eine „Inszenierung“. Tatsächlich ist ein Ende der scharf kritisierten „Vernunftehe“ des linken Tsipras mit den Rechtspopulisten mit Blick auf die Wahlen für beide Seiten von Vorteil.

Tsipras hilft die Polarisierung rund um das Mazedonien-Thema, seine vielen unentschlossenen Wähler zu einem Urnengang zu motivieren und in der linken Mitte nach neuen Anhängern zu fischen. Kammenos kann sich nun ungehindert als „Mazedonien-Kämpfer“ geben, um Wähler rechts seiner Partei zu gewinnen.

