Wer hinter Orbáns Anti-Soros-Kampagne steckt

Wien/Budapest. Budapest erlebte im Juli 2017 in mehrerlei Hinsicht eine Premiere. Benjamin Netanjahu war für den ersten Besuch eines israelischen Premiers in der ungarischen Hauptstadt angesagt. Zugleich hatte Fidesz, die Regierungspartei von Ministerpräsident Viktor Orbán, alle Hände voll zu tun, die als antisemitisch inkriminierten Plakate zu überkleben, die flächendeckend im Land hingen. Sie zeigten George Soros, den ungarisch- und jüdischstämmigen US-Milliardär und Philantropen, mit diabolischem Grinsen und in Nazi-Manier zur Karikatur verzerrt. Daneben prangte der Satz: „Lassen wir nicht zu, dass Soros zuletzt lacht.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)