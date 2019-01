Nordsyrien: „Heimatländer sollen IS-Kämpfer zurücknehmen“

Wien/Manbij. Salih Muslim, der Sprecher der PYD, stellt im Telefoninterview mit der "Presse" klar: Sollte die Türkei mit Gewalt in Nordsyrien einmarschieren, würden sich die kurdischen Kräfte wehren. In dem Gebiet werden von den Kurden derzeit auch IS-Kämpfer aus zahlreichen Ländern festgehalten. Solange die kurdischen Einheiten und ihre Verbündeten die Lage in der Region unter Kontrolle haben, würden diese Jihadisten eingesperrt bleiben, sagt Muslim. Doch er warnt: "Wenn die türkischen Truppen die Lager erreichen, in denen die IS-Kämpfer inhaftiert sind, dann können wir nicht garantieren, dass diese Gefangenen nicht von den Türken freigelassen werden." Der PYD-Spitzenpolitiker verlangt deshalb, dass die internationalen IS-Kämpfer rasch in ihre Ursprungsstaaten gebracht und dort vor Gericht gestellt werden. Und er erklärt, unter welchen Umständen er eine Sicherheitszone an der Grenze zur Türkei akzeptieren würde.



Die Presse: Gibt es neue Informationen zum Angriff in Manbij?

Salih Muslim: Der IS hat sich in einer Aussendung zu dem Anschlag bekannt. Eine Patrouille wurde von einem Selbstmordattentäter angegriffen – möglicherweise von einer Frau. Die Ermittlungen laufen aber noch.



US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, haben über eine Sicherheitszone für Nordsyrien verhandelt. Erdoğan hat gesagt, die Türkei solle die Verantwortung für die Zone übernehmen.

