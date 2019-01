Anklage gegen 14 Verdächtige nach "Charlie-Hebdo"-Anschlag

Im Jänner 2015 hatten drei Islamisten in Paris bei mehreren Aktionen insgesamt 27 Menschen ermordet, darunter in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Elf Verdächtige, die ihnen geholfen haben sollen, befinden sich mittlerweile in Händen der Justiz.