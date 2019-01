Zwei russische Kampfjets kollidierten bei Übungsflug

Zwei russische Kampfjets Modell Suchoi Su-34 "Fullback" sind am Freitag bei einem Übungsflug vor der Küste des russischen Fernen Ostens im Flug kollidiert. Den Besatzungen beider Maschinen sei es gelungen, per Schleudersitz auszusteigen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Allerdings konnten nach Angaben vom Freitagnachmittag (MEZ) zunächst nur zwei der vier Insassen mit Hilfe von Schiffen und Flugzeugen aus dem Pazifik bzw. dem Japanischen Meer gerettet werden.

Die schweren Mittelstreckenjagdbomber seien 35 Kilometer vor der Küste nahe Sachalin abgestürzt. Bewaffnet seien sie nicht gewesen.

Die Ende der 1980er noch in der UdSSR entwickelten Flugzeuge, die einen markanten Buckel haben, dienen vor allem für Bodenangriffe weit im Hinterland eines Gegners. Ihr Erstflug war 1990, sie gingen aber erst 2006 in Serie und wurden seit 2007 in Dienst gestellt, zuletzt zu etwa 110 Stück. Ihre Waffenzuladung ist mit bis zu neun Tonnen mächtig, ihr Einsatzradius ohne Zusatztanks beträgt 1100 Kilometer.

Fullback beim Bombenabwurf über Syrien – Russische Luftwaffe/CC-BY 4.0

Die russische Luftwaffe setzt sie in Syrien ein. Algerien hat als bisher einziger Exportkunde 2016 zwölf Su-34 bestellt, weitere könnten folgen.

