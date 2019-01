„Der IS wurde noch nicht eliminiert“

Wien/Manbij. Für Shervan Darwish scheint das Motiv der Attentäter klar: „Sie wollen Chaos stiften. Die Terroristen wollen den Menschen sagen: Wir sind noch immer da“, berichtet der Sprecher des Militärrats von Manbij über den Kurznachrichtendienst WhatsApp der „Presse“. In die nordsyrische Kleinstadt ist die Gewalt zurückgekehrt. Vor einigen Tagen wurde ein Sprengstoffattentat auf eine Patrouille aus US-Soldaten und Mitgliedern des mit Washington verbündeten Militärrats verübt. „Acht Zivilisten wurden getötet und 18 verwundet“, berichtet Militärratssprecher Darwish. Auch zwei amerikanische Soldaten und zwei zivile Mitarbeiter der US-Streitkräfte kamen ums Leben. „Dass so etwas in diesem Ausmaß geschieht, eine Explosion im Zentrum der Stadt, das ist neu für uns“, erklärt Darwish.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)