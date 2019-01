Ungarn: Die Protestwelle schwappt auf die Provinz über

Belgrad/Budapest. Zwei Nachbarn, zwei autoritär gestrickte Vormänner – und ähnliche Proteste: Am Wochenende haben in Serbien und Ungarn erneut Zehntausende gegen ihre nationalpopulistischen Regierungen demonstriert. Der Anlass ist unterschiedlich, die Motivation der Demonstranten gleich. Es ist der zunehmende Unmut über die Aushebelung der Gewaltenteilung, Pressegängelung, Korruption und Günstlingswirtschaft, der sie mitten im Winter schon seit Wochen auf die Straßen treibt.

„Der Kaiser ist nackt“, war in Belgrad am Wochenende auf den Protestplakaten gegen Serbiens allgewaltigen Staatschef, Aleksandar Vučić, zu lesen. Der selbstherrliche Präsident habe das Land zum Privatstaat und Selbstbedienungsladen seiner Partei und Familie gemacht – und dabei vergessen, dass er im Dienst des Volks stehe, warfen Redner und Demonstranten dem Chef der nationalpopulistischen SNS vor.

„Richter, Ankläger, Trainer“

„Aleksandar, wir bezahlen Dich nicht, damit Du uns beleidigst und erniedrigst und unseren Richter, Ankläger und Nationaltrainer spielst“, richtete sich der Schauspieler Nikola Kojo an den Dominator der serbischen Politik: „Du hast das Recht und Gesetz suspendiert und alle Institutionen zerstört. Doch das ist das Ende Deines Blitzkriegs.“

Eine blutige Prügelattacke maskierter Schläger auf den Oppositionspolitiker Borko Stefanović in Krusevać hat Anfang Dezember die Samstagsproteste ausgelöst, die nicht nur in Belgrad jede Woche an Zulauf zu gewinnen scheinen. Die Protestwelle ist mittlerweile auch auf die Provinz übergeschwappt: Mehrere Tausend Menschen zogen am Wochenende nicht nur in den Großstädten Niš, Kragujevać oder Novi Sad, sondern auch in kleineren Städten wie Cacak, Zajecar oder Sabac über die Straßen.

In Ungarn hat die Verabschiedung eines neues Arbeitszeitgesetzes Mitte Dezember empörte Proteste der Gewerkschaften hervorgerufen. Die massive Erhöhung der zulässigen Überstundenzahl von bisher 250 auf 400 Stunden im Jahr brachte die sonst zersplitterte Opposition dazu, ihre Reihen zu schließen, um gegen den übermächtigen Premier, Viktor Orbán, mobil zu machen.

Zwar scheint im Gegensatz zu Serbien die Wucht der Winterproteste in Ungarn etwas nachzulassen. Doch auch hier regt sich der Unmut nicht mehr nur in der Hauptstadt: Am Wochenende wurde in rund 60 Städten und Ortschaften gegen das sogenannte „Sklavengesetz“ demonstriert.

„Hysterisches Geschrei“

Sowohl Vučić als auch Orbán sitzen angesichts ihrer parlamentarischen Zweidrittelmehrheiten, den weitgehend von ihren Parteien kontrollierten Medien und unvermindert hoher Umfragewerte weiter sicher im Sattel. Dennoch reagieren die beiden geschäftstüchtigen Gesinnungsfreunde eher gereizt auf die lästigen Proteste. Als „hysterisches Geschrei“ der Opposition tut Orbán die Kritik an der auch bei der eigenen Wahlklientel eher unpopulären Überstundenvermehrung ab. In Belgrad sprach der von den Demonstrationen genervte Vučić von „dummen Forderungen“. Noch vor wenigen Tagen hatte Vučić in Belgrad Wladimir Putin empfangen und Zehntausende Anhänger mobilisiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2019)