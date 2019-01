Ein Plan B ohne Plan

Es ist wieder einer dieser Brexit-Tage. Einer dieser Tage, an denen die nächste Lösung präsentiert werden soll. Die nächste Lösung, die wohl keine Mehrheit im Parlament finden wird. Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Erklärung zum Plan B für den EU-Austritt an diesem Montag frühestens um 16.30 Uhr dem Unterhaus vorstellen. Unklar ist, ob die konservative Regierungschefin tatsächlich ein konkretes Konzept vorlegen wird. Als wahrscheinlicher gilt in London, dass May dem Parlament eher einen Fahrplan zur Konsensfindung präsentiert.

Großbritannien will bereits am 29. März aus der Staatengemeinschaft austreten. Das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen wurde in der vergangenen Woche im Parlament abgelehnt. Einem folgenden Misstrauensvotum hielt die Premierministerin jedoch stand.

Eine Idee dürfte jedoch kaum umsetzbar sein: direkte Verhandlungen mit Irland über ein bilaterales Abkommen. Alle Gespräche würden von der EU mit den Briten geführt, sagte die irische Europaministerin Helen McEntee dem Staatsrundfunk RTE. Für Irland sei auch das Karfreitagsabkommen, das den Bürgerkrieg in Nordirland beendete, nicht verhandelbar. Sie glaube auch nicht, dass May Änderungen am Karfreitagsabkommen in Erwägung ziehen würde, sagte sie.

Kneissl: Harte Grenze kaum zu vermeiden

Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (von der FPÖ nominiert) warnte davor, die Bedeutung des Karfreitagsabkommens zu unterschätzen. Wenn man sich in die Lage Irlands hineinversetze, könne man dies auch nachvollziehen. Die Haltung der EU sei jedenfalls klar, "das ist die Vereinbarung".

Kneissl hält im Brexit eine von Großbritannien gewünschte alternative Lösung zur Vermeidung einer harten Grenze mit Irland für schwierig. Ob ein harter Brexit vermieden werden könne, hänge davon ab, was Großbritannien vorlege, sagte Kneissl am Montag vor Beratungen der EU-Außenminister.

"Zwei Jahre lang hat man auf Großbritannien gewartet. Es ist schwierig herauszufiltern, was in den nächsten Wochen passieren kann, was nicht schon in den letzten zwei Jahren passieren hätte können." Man wisse nur, dass Großbritannien eine Art Punktion anstrebe, die noch auszuarbeiten sei.

Blair glaubt nicht an No Deal

Der frühere britische Premierminister Tony Blair geht nicht von einem ungeordneten Brexit aus. Die Wahrscheinlichkeit für einen No Deal sei "vielleicht zehn Prozent", sagte Blair der Tageszeitung "Die Welt" (Montagsausgabe). "Ich sage den Leuten unaufhörlich, dass der No Deal nicht eintreten wird. Im Parlament gibt es eine überwältigende Mehrheit dagegen."

Sollte ihn die konservative Regierung trotzdem provozieren, werde es zahlreiche Rücktritte im Kabinett geben, sagte Blair. Stattdessen sollte man sich auf eine Verlängerung der Artikel-50-Phase vorbereiten, weil man in jedem Fall mehr Zeit brauche, sagte er mit Blick auf ein mögliches zweites Referendum oder eine Regelung der Beziehungen nach dem Vorbild Norwegens bzw. des Freihandelsabkommens mit Kanada.

"Referendum als einzige Lösung"

Blair räumte ein, dass es derzeit "noch nicht genug parlamentarische Unterstützung" für ein zweites Referendum gebe. "Aber das Parlament ist blockiert, es gibt keinen Konsens, und wir sollten No Deal gar nicht erst in Betracht ziehen. Dann bleibt ein zweites Votum als einzige Lösung", fordert er eine Abstimmung zwischen einem Hard Brexit und einem Verbleib in der EU.

Zugleich versicherte er, dass er sich einem möglichen neuerlichen Austrittsvotum fügen werde. Sollte Großbritannien in einem zweiten Referendum wieder für den Austritt stimmen, "dann ist es das, auch für mich. Dann müssen wir uns alle dahinterstellen".

Der Ex-Premier lobte auch den jüngsten Appell deutscher Spitzenpolitiker an die Briten, es sich anders zu überlegen. Zuletzt habe nämlich "der Eindruck zugenommen, die EU wolle Großbritannien ohnehin nicht mehr als Mitglied haben".

Mays Brexit-Deal sieht Blair indes als tot an. Selbst wenn die EU vom umstrittenen "Backstop" für Nordirland absehen würde, "was ich nicht glaube, selbst dann würde das den Deal nicht retten". Das Unterhaus habe den Deal nämlich nicht nur wegen der Irland-Frage abgelehnt, sondern auch deswegen, weil er in der Frage der künftigen Beziehungen Großbritanniens mit der EU so vage sei, argumentierte der frühere Labour-Chef.

(APA/dpa/Reuters)