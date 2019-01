Wien. Vor dem Bundeskanzleramt stand die Garde habt acht – ein Tribut womöglich an den ältesten Regierungschef der Welt, der dem mutmaßlich jüngsten am Montag seine Aufwartung machte. Sebastian Kurz sprach den Altersunterschied von 61 Jahren zu Mahathir Mohammed, Malaysias Premier, in seinem Statement eingangs charmant an. Kurz war noch nicht geboren, als der ausgebildete Kinderarzt – alias Dr. M. – sein Land erstmals mit eiserner Hand führte und in den 1980er-Jahren zu einem asiatischen Tigerstaat ummodelte.

Schon damals machte Mahathir indessen mit antisemitischen und antiwestlichen Äußerungen von sich reden. Offenbar gebot es die Höflichkeit des Gastgebers, nicht öffentlich Kritik am Älteren zu artikulieren, der jüngst israelische Sportler von den Paralympischen Schwimmwettkämpfen aus seinem Land ausgesperrt hatte.

Das mehrheitlich muslimische Land unterhält keine Beziehungen zu Israel. Jerusalem bezeichnete den Bann als „beschämend“, Kurz nannte ihn am Rande des Besuchs „inakzeptabel“. Er brachte das Thema auch im Gespräch mit Mahathir aufs Tapet, das sich indes vor allem um wirtschaftliche Perspektiven drehte, wie beide betonten. Es gebe großes Potenzial, Mahathir wünscht sich Direktinvestitionen.

Der 93-Jährige, in feinem Tuch und poliertem Englisch, der zeitlebens auf Disziplin hielt, kam anlässlich einer Anti-Korruptionskonferenz der UNO nach Wien. Im Zuge eines Mega-Korruptionsskandals um seinen Nachfolger Najib Razak hatte der Polit-Rentner nach 15-jähriger Absenz bei der Wahl im Mai 2018 ein sensationelles Comeback gefeiert. Mahathir gerierte sich als Retter in der Not: „Ich sah mein Erbe in Gefahr.“

Er brach mit der Regierungspartei und setzte sich an die Spitze des Oppositionsbündnisses. Eine Verrenkung tat not, denn Mahathir schloss eine Allianz just mit Anwar Ibrahim, dem verfemten ehemaligen Vizepremier, und seiner Familie. Wegen angeblicher Homosexualität hatte er Anwar 1998 ins Gefängnis sperren lassen. Nun wartet der Ex-Finanzminister selbst auf seine Rückkehr in die Politik, um Mahathir – so der kolportierte Deal – abzulösen.

Ex-Premier Najib Razak muss sich währenddessen vor Gericht verantworten. Seine Clique hat die Staatskassen geplündert, Najib allein bediente sich am Staatsfonds mit 681 Millionen Dollar, die er auf sein Privatkonto abzweigte. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)