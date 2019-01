Neuer Angriff auf US-Soldaten in Nordsyrien

Hasakah/Manbij/Ankara. Im Norden Syriens sind erneut US-Soldaten in das Visier von Attentätern geraten. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi der US-Truppen und ihre kurdischen und arabischen Verbündeten starben am Montag mindestens fünf Menschen. Der Attentäter soll auf der Straße zwischen Hasakah und Shadadi sein Auto voller Sprengstoff in den Militärkonvoi gesteuert haben. Die Todesopfer waren Kämpfer der mit Washington verbündeten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch zwei US-Soldaten seien verletzt worden.

Erst vergangene Woche waren bei einem Selbstmordanschlag auf einen Konvoi im nordsyrischen Manbij 19 Menschen getötet worden, darunter vier US-Militärangehörige. Zu dem Anschlag in Manbij bekannten sich die Extremisten des sogenannten Islamischen Staats (IS). Die USA haben 2000 Soldaten in Syrien, um die SDF und deren Verbündete im Kampf gegen den IS zu unterstützen.

Verhandlungen über Manbij

Im Dezember hat US-Präsident Donald Trump überraschend angekündigt, alle US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Die Türkei droht mit einer neuen Offensive in Nordsyrien, um die mit den USA verbündeten SDF zu zerschlagen. Das Rückgrat der SDF bilden die Volksverteidigungseinheiten (YPG). Sie werden von Ankara als „Terrororganisation“ bezeichnet, da sie als Schwesterorganisation der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) gelten. Die PKK führt einen Untergrundkrieg in der Türkei.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, telefonierte unterdessen mit Trump, um über eine Übernahme der Stadt Manbij zu verhandeln. Erdoğan sagte, er sei bereit, die Verantwortung für die Sicherheit in der nordsyrischen Stadt zu übernehmen. Die SDF lehnen einen türkischen Einmarsch strikt ab. „Wenn es einen Angriff gibt, haben wir das Recht, uns zu wehren“, erklärte dazu vor wenigen Tagen Shervan Darwish, der Sprecher des mit den SDF verbündeten Militärrats von Manbij, der „Presse“. (APA/AFP/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)