Kolumbien: Der andere Krieg, der niemals endete

Wien/Bogotá. Nun sind die letzten Zweifel beseitigt: Der schwerste Anschlag in Bogotá seit 16 Jahren war das Werk der Nationalen Befreiungsarmee (ELN). Die marxistische Guerillagruppe veröffentlichte am Montag ein Bekennerschreiben auf ihrer Website. Kaltblütig rechtfertigt sie darin das Blutbad in der kolumbianischen Hauptstadt: Die „Operation“, so teilt die ELN mit, sei durch die „Gesetze des Kriegsrechts“ gedeckt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.01.2019)