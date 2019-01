Kosovos Premier Haradinaj unter Druck

Kosovos Premier Ramush Haradinaj steht immer mehr unter Druck. Die am 21. November eingeführten drastischen Zölle für Waren aus Serbien und Bosnien sind für EU und USA untragbar. Sie fordern wiederholt die Aufhebung. Nun ist aber auch sein Regierungspartner, die Demokratische Partei (PDK), für ein Ende der Zölle.

Parlamentspräsident und PDK-Chef Kadri Veseli hat für Dienstagabend ein Treffen Haradinajs mit dem US-Botschafter in Prishtina Philip Kosnett in die Wege geleitet. Laut kosovarischen Medien dürfte es sich um ein Treffen handeln, bei dem die Entscheidung über die Zollaufhebung zu erwarten sei.

Haradinaj selbst wollte die Medienankündigungen nicht kommentieren. Erst vor wenigen Tagen, am vergangenen Donnerstag, hatte er bei einem Treffen mit EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn in Prishtina die Zollaufhebung wieder einmal abgelehnt. Eines Tages taue auch der Schnee, wurde von Haradinaj am Montag die Zollfrage gegenüber Medien kommentiert.

Für die Zollaufhebung trat am Montag auch Präsident Hashim Thaci ein. Die aktuelle Situation sei bedauerlich, schrieb er auf Facebook. Es sei an der Zeit, die freundschaftlichen amerikanischen Ratschläge, die auf die Festigung des Kosovo und Pazifizierung der Region abzielen, zu achten.

Laut Belgrad erleidet die serbische Wirtschaft durch die kosovarischen Zölle täglich Einbußen im Wert von einer Million Euro. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hatte zuvor die Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina an die Zollaufhebung geknüpft. Der Dialog liegt seit längerer Zeit auf Eis.

(APA)