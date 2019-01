Simbabwes Präsident will Gewalt gegen Demonstranten untersuchen

Nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten in Simbabwe hat Präsident Emmerson Mnangagwa eine Untersuchung des Vorgehens angekündigt. "Gewalt und Fehlverhalten unserer Sicherheitskräfte sind inakzeptabel und ein Betrug am neuen Simbabwe", schrieb Mnangagwa am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Fehlverhalten wird untersucht. Wenn nötig, werden auch Köpfe rollen", ergänzte er.

Zugleich kritisierte der Präsident, dass die Proteste in der vergangenen Woche von Ausschreitungen und Plünderungen begleitet wurden. "Jeder hat das Recht, zu protestieren, aber das war kein friedlicher Protest", erklärte Mnangagwa. Vielmehr habe es "mutwillige Gewalt und zynische Zerstörung" gegeben.

Hohe Spritpreise, verbreitete Arbeitslosigkeit

Die Proteste in Simbabwe richteten sich gegen die drastische Erhöhung der Spritpreise und wurden durch Sorgen wegen der hohen Arbeitslosigkeit sowie Engpässen bei der Versorgung mit Bargeld, Lebensmitteln und Medikamenten verschärft. Die Anhebung der Benzinpreise sei "keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben", erklärte Mnangagwa. Sie sei aber "richtig" gewesen. "Was darauf folgte, war bedauerlich und tragisch."

Polizei und Armee hatten mit großer Härte auf die Proteste reagiert. Nach Angaben von Simbabwes Menschenrechtsforum wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 78 weitere wegen Schussverletzungen behandelt. Zudem seien mehr als 240 Fälle von Körperverletzung und Folter registriert worden. Rund 700 Menschen wurden demnach festgenommen. Um weitere Proteste zu verhindern, ließ die Regierung zeitweise das Internet abschalten.

Davos-Reise abgesagt

Das Vorgehen der Sicherheitskräfte sorgte international für Kritik. Polizei und Armee wiesen jedoch Vorwürfe zu Fehlverhalten zurück. Wegen der Unruhen hatte Mnangagwa am Sonntagabend eine Auslandsreise verkürzt und in letzter Minute seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt.

Nach der Präsidentenwahl im Juli 2018 griffen Sicherheitskräfte ebenfalls hart gegen Demonstranten durch, es gab mehrere Tote. Eine Untersuchungskommission hat den Sicherheitskräften Fehlverhalten vorgeworfen, es gab jedoch keine bekannten personellen Konsequenzen.

(APA/AFP/dpa)