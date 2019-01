Ruth Bader Ginsburg: Die Richterin, die die USA bewegt

Wien/Washington. Sollte am kommenden Dienstag auf dem Kapitol die „State of the Union“, die Rede zur Lage der Nation des US-Präsidenten, gegen alle Erwartungen doch über die Bühne gehen, wird sich das Augenmerk nicht nur auf die Gegenspieler im Shutdown richten, auf Donald Trump und Nancy Pelosi; oder auf die jüngste Abgeordnete, den demokratischen Shootingstar Alexandria Ocasio-Cortez, der für viel Furore sorgt; oder die Präsidentschaftskandidatinnen, die Senatorinnen Elizabeth Warren und Kamala Harris.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)