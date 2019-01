Japan–Russland: Kein Durchbruch im Kurilen-Konflikt

Moskau. Eine engere bilaterale Zusammenarbeit, mehr Handel und das Versprechen, im Gespräch zu bleiben: Das ist das Ergebnis des Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem japanischen Premierminister Shinzo Abe, der gestern zu Gast in Moskau war. Ein Durchbruch im jahrzehntelangen Konflikt um die Inselkette der Kurilen wurde offenbar nicht erreicht.

Abe bemühte sich um Optimismus: Die Gespräche seien ein „perfekter Start“ für das Jahr 2019. Man wolle gemeinsam an einer Lösung des Konflikts über die strittigen Südkurilen arbeiten, sagte er bei der Pressekonferenz nach der Unterredung. Ein Treffen der Außenminister beider Länder wurde für Februar vereinbart. Abe lud Putin seinerseits zur Teilnahme am G20-Treffen in Japan ein, wo ein abermaliges Treffen der beiden Politiker vorgesehen ist.

Gedämpfte Erwartungen

Schon vor Abes Eintreffen hatte Moskau Erwartungen an eine schnelle Einigung in der Causa gedämpft. Moskau will offenbar auf Zeit spielen – doch Abes Zeitfenster als Premier könnte sich bald schließen. Russland hatte am Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere südliche Inseln besetzt, die von Japan noch immer beansprucht werden. Der ungelöste Kurilen-Konflikt hat seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Abschluss eines Friedensvertrages zwischen Tokio und Moskau verhindert – auch wenn sie 1956 wieder diplomatische Beziehungen aufnahmen.

Abe sagte vor seiner Reise nach Moskau, seit mehr als 70 Jahren seien die Verhandlungen mit Russland eine „Herausforderung“, und diese sei „niemals einfach“ gewesen.

Während Japan sich für eine Klärung der Causa stark gemacht und Moskau ein attraktives Angebot unterbreitet hat, scheint Moskau derzeit an einer Rückgabe von zunächst zwei der vier besetzten Inseln derzeit kein großes Interesse zu haben. Das Thema hat keine Priorität. Zudem fürchtet der Kreml einen Popularitätsverlust durch die Abgabe von Land.

Moskau hatte verärgert auf Abes Neujahrsansprache reagiert, in der er dazu aufforderte, den auf den umstrittenen südlichen Kurilen-Inseln lebenden Russen dabei „zu helfen, zu verstehen und zu akzeptieren, dass sich die Souveränität über ihre Gebiete ändern“ werde. Außenminister Sergej Lawrow sagte, Japan solle aufhören, die Inseln in amtlichen Dokumenten „Nördliche Territorien“ zu nennen. Außerdem bezeichnete er Tokios militärische Allianz mit den USA als problematisch und forderte, dass Japan die russische Souveränität über die Inseln anerkennen müsse, bevor es zu einer Rückgabe kommen könne.

Festnahmen bei Demo

Am Dienstag waren kurz vor Abes Treffen mit Putin mehrere Demonstranten bei Kundgebungen festgenommen worden. Die Proteste richteten sich gegen eine mögliche Rückgabe der Inseln – wie schon zuvor bei Demonstrationen im Fernen Osten. Auch in Sendungen des staatlichen Fernsehens waren zuletzt kritische Positionen ausgestrahlt worden. (som/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)