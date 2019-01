Salvini setzt Angriffe auf Paris fort

Rom. Italiens Innenminister, Matteo Salvini, findet merklich Gefallen am Streit mit Paris. Nachdem der Lega-Chef und sein Koalitionspartner, Vizepremier Luigi Di Maio, zuletzt Frankreichs Präsidenten wiederholt frontal angegriffen hatten, legte Salvini gestern noch einmal nach: Die Italiener seien nicht verblödet, natürlich wollten sie die traditionellen Allianzen in Europa, also auch zu Frankreich, aufrechterhalten. Der Lega-Chef setzt offen auf neue politische Verhältnisse nach der EU-Wahl im Mai – vor allem auf einen Machtwechsel in Frankreich.

So frohlockte Salvini: „Bald könnte Emmanuel Macron nicht mehr unser Ansprechspartner sein.“ Denn der Präsident „hat Probleme mit Millionen von Franzosen“. Macron rede viel, erreiche aber wenig. Er hoffe, dass sich die Franzosen von einem sehr schlechten Präsidenten werden befreien können, hatte Salvini erst am Dienstag geschimpft: „Macron erteilt Lektionen in Großzügigkeit, aber weist dann Tausende Migranten an der Grenze zu Italien zurück“, sagte er.

Die rechtspopulistischen italienischen Regierungsparteien – Lega und Fünf-Sterne-Bewegung – setzen derzeit auf Macron-Bashing, um bei der EU-Wahl zu punkten. Macron dient als Symbol für den proeuropäischen „Establishment“-Politiker, ein ideales Feindbild für die beiden populistischen Parteien. So hatte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio am Wochenende „Frankreichs Kolonialpolitik in Afrika“ für die Einwanderungswelle nach Europa verantwortlich gemacht – worauf die italienische Botschafterin in Paris ins Außenministerium zitiert wurde. Sichtlich verärgert reagierte gestern Frankreichs Europaministerin, Nathalie Loiseau: „Es ist nicht unsere Absicht, einen Wettstreit zu führen, wer der Dümmste ist.“

Für Spannungen mit Frankreich sorgt derzeit auch das Schicksal linksradikaler Ex-Terroristen, die vor Jahren in Italien verurteilt worden sind. Viele von ihnen leben in Frankreich. Salvini forderte deren Auslieferung: Macron könnte so ein Zeichen des guten Willens nach Italien senden. Aus Paris kam die Antwort prompt: Man habe gar keinen Auslieferungsantrag erhalten. (basta.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)