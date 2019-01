OSZE-Diplomat Sajdik für robuste Friedensmission

Kiew/Wien. Martin Sajdik ist bekannt für seine Diskretion. Als OSZE-Sonderbeauftragter und Vorsitzender der Minsk-Gespräche zwischen Kiew, Moskau und den Donbass-Separatisten ist er sich seiner sensiblen Aufgabe in einem hochgradig politisierten Konflikt bewusst. Dass Sajdik sich nun mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit wendet, illustriert umso mehr, wie verfahren die Lage ist.

Der österreichische Diplomat sprach sich gestern auf Ö1 für eine Neugestaltung der internationalen Beobachtermission aus, für eine gemeinsame Mission von OSZE und UNO. Für die Durchführung von lokalen Wahlen in den separatistischen Gebieten Donezk und Luhansk sei „Hilfe von außen notwendig, und das kann eigentlich nur die UNO sein“, sagte Sajdik am Donnerstag.

Auch beim Sicherheitsaspekt sei ein Hinzuziehen von UN-Kräften vonnöten. Die Schwäche der OSZE-Mission ist bekannt: Sie ist zahlenmäßig beschränkt, nur tagsüber im Einsatz und unbewaffnet – für die Kriegsparteien ein Leichtgewicht. „Nur knapp 600OSZE-Beobachter sind für ein Gebiet von 17.000 Quadratkilometern und eine Frontlinie von über 420 Kilometern zuständig. Das können sie nicht allein schaffen“, sagte Sajdik, selbst im Auftrag der OSZE tätig.

Laut dem Plan mehrerer Diplomaten soll es eine neue gemeinsame Mission von UNO und OSZE unter gemeinsamer Führung geben. Die UNO soll eine Friedenstruppe und eine Polizeitruppe stellen, die Lokalwahlen in den separatistischen Republiken organisieren. Geplant ist, dass die Wahlen von der OSZE überwacht werden und die bestehende OSZE-Beobachtermission weitergeführt wird.

Der neue Vertrag soll eine verbindlichere Rechtsgrundlage haben. Nicht nur die Vertreter des Normandie-Formats (Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland), sondern auch die Parlamente der vier Länder sollen ihn absegnen. „Es braucht einen Vertrag, der wirklich politisch und rechtlich Gewicht hat“, so Sajdik. Das Minsker Abkommen seien weder vom Parlament Russlands noch von dem der Ukraine ratifiziert worden. „Das ist natürlich ein Problem.“

Zwischen den USA und Russland gab es im Vorjahr einen Dialog über die Einrichtung einer UN-Mission; der Kreml hatte die Idee unterstützt. Doch über die Stärke und Ausgestaltung des Mandats wurde man sich bis zuletzt nicht einig. Moskau wehrt sich gegen ein „starkes“ Mandat – und fraglich ist, ob es auf den neuen Diplomatenvorschlag überhaupt eingehen wird. In der Ukraine wiederum ist 2019 zweifacher Wahlkampf, was eine mögliche Konfliktlösung nicht begünstigt.

13 Jahre Haft für Ex-Präsidenten

Ein Kiewer Gericht verurteilte unterdessen den Ex-Präsidenten der Ukraine Viktor Janukowitsch wegen Hochverrats zu 13 Jahren Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es sei erwiesen, dass er Moskau Beihilfe zur Führung eines Angriffskriegs geleistet habe, so das Gericht. Janukowitsch ist im russischen Exil; er war dem Prozess per Videokonferenz zugeschaltet. Die Verteidigung sieht das Verfahren als politisch motiviert an. Es war der erste Prozess gegen ein Ex-Staatsoberhaupt in der Ukraine. (ag./som)

