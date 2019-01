Papst betet für Venezuela

Der Papst verfolgt vom Weltjugendtag in Panama aus die Ereignisse in Venezuela. Franziskus bete für die Bevölkerung sowie alle Opfer der Auseinandersetzung, erklärte Vatikansprecher Alessandro Gisotti laut Kathpress. Man unterstütze "sämtliche Anstrengungen, die der Bevölkerung weiteres Leid ersparen".

Franziskus ist derzeit beim katholischen Weltjugendtag in Panama. Dort äußerte er sich bishere nicht offiziell zur Lage in Venezuela, wo der Machtkampf zwischen Präsident Nicolas Maduro und Parlamentspräsident Juan Guaido eskaliert.

Kardinal Baltazar Enrique Porras, Erzbischof von Merida und Apostolischer Administrator der venezolanischen Hauptstadt-Erzdiözese Caracas, ging beim Weltjugendtag auf die Lage in seiner Heimat ein. Laut der Vatikanzeitung "Osservatore Romano" mahnte er die Sicherheitskräfte, das Demonstrationsrecht zu respektieren. Auch Priester könnten demonstrieren, wenn dies ohne "Geltungsdrang, politische Slogans und in brüderlicher Gesinnung" geschehe. Es gelte, die Menschen zu begleiten, zu beschützen und ihnen "Hoffnung, Freude und Frieden" zu vermitteln, so der Kardinal. Bischöfe und Priester nahmen an den Demonstrationen am Mittwoch in Venezuela teil.