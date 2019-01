Mexiko will in Venezuela vermitteln

Mexiko hat sich bereiterklärt, in der schweren politischen Krise in Venezuela zu vermitteln. Das Land stehe bereit, einen Dialog für eine friedliche Lösung zu unterstützen, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Freitag in einer Pressekonferenz.

Dazu müssten aber zuerst die Konfliktparteien ein entsprechendes Gesuch stellen, so der 65 Jahre alte Linkspolitiker. Die Gespräche könnten dann auch in Mexiko geführt werden.

Die neue Linksregierung des lateinamerikanischen Landes hat sich anders als die meisten anderen Staaten Nord-und Südamerikas noch nicht klar auf die Seite der venezolanischen Opposition gestellt und erklärte sich für "neutral". Zu den Unterstützern der Regierung Maduro in Amerika zählen eigentlich nur Bolivien, Kuba und Nicaragua.

Mexiko erkennt weiterhin Nicolás Maduro als Präsidenten an und hat am Mittwoch gemeinsam mit Uruguay zu einer friedlichen Lösung des Konflikts zwischen Maduro und dem selbst ernannten Übergangspräsidenten und Parlamentschef, Juan Guaidó, aufgerufen. Maduro zeigte sich am Donnerstag gesprächsbereit, einen konkreten Dialogplan gab es aber nicht.

