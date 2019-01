Pressekonferenz: Trump wird längsten "Shutdown" womöglich beenden

In den USA bahnt sich Medien zufolge möglicherweise ein Ende des Stillstands vieler Regierungsbehörden an. Der Sender CBS berichtete am Freitag unter Berufung auf einen Regierungsvertreter, es werde die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump für ein Haushaltsgesetz erwartet, das die Bezahlung von Regierungs-Angestellten vorübergehend sichere. Die Debatte über die Sicherheit an der Grenze solle gleichwohl fortgesetzt werden.

Der Sender CNN hatte zuvor berichtet, es werde erwartet, dass sich Trump noch am Freitag zu dem Shutdown äußere. Durch die Blockade werden Hunderttausende Mitarbeiter der Regierung seit Wochen nicht bezahlt. Hintergrund ist die Forderung Trumps nach Geld für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko, was die Demokraten nicht mittragen wollen.

Weißes Haus kündigt Pressekonferenz an

Das Weiße Haus hat ein Statement von US-Präsident Donald Trump zu dem seit mehr als einem Monat andauernden "Shutdown" angekündigt. Trump werde sich noch am Freitagmittag (13.30 Uhr Ortszeit/19.30 MEZ) im Rosengarten des Weißen Hauses äußern, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, mit. Die Ankündigung nährte Hoffnungen auf einen Durchbruch in dem Haushaltsstreit, der seit kurz vor Weihnachten Teile der US-Regierung stilllegt.

Im Zentrum des Streits steht Trumps Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar (5,03 Mrd. Euro) für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Die Demokraten - auf deren Stimmen im Kongress Trump angewiesen ist - lehnen die Finanzierung einen Mauer bisher strikt ab. Der Freitag war der 35. Tag des längsten "Shutdowns" in der US-Geschichte.

(APA)