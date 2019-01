Die fünf großen Irrtümer der China-Experten

Es ist wieder einmal so weit. Zur Abwechslung hat China-Pessimismus wieder Hochkonjunktur. „Killt Peking die Weltkonjunktur?“, titelt die „Krone“. Der „Guardian“ schreibt von „Chinas Schwäche – neben dem Brexit die größte Gefahr für die Weltwirtschaft“. Ein Wirtschaftswachstum von 6,6 Prozent verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr – so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht. Prompt beschwören westliche Ökonomen erneut eine Krise im fernen Osten herauf. Stellt sich die Frage: Was war bisher dran an den Untergangsszenarien? Ein Besuch auf dem Friedhof falscher China-Prognosen, an die fast alle Experten geglaubt haben und an denen immer noch viele festhalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)