Papst: "Spürt, eine Mission zu haben"

Panama-Stadt. Zum Abschluss des Weltjugendtags in Panama rief Papst Franziskus die Menschen dazu auf, Jugendliche und ihre Ziele ernst zu nehmen. Er ermunterte die jungen Leute, sich für ihre Zukunft einzusetzen und eigene Träume zu verfolgen. „Spürt, eine Mission zu haben, und verliebt euch in sie, und davon wird alles abhängen“, sagte der Papst beim Abschlussgottesdienst in Panama-Stadt. Jung zu sein bedeute nicht, in einem Wartezimmer auf seinen Termin zu warten. „Und in dieser Zwischenzeit verblassen eure Träume, beginnen einzuschlafen und werden zu flachen, kleinen, traurigen Illusionen.“

Kurz nach dem Abschlussgottesdienst gab der Vatikan am Sonntag bekannt, dass der nächste Weltjugendtag im Jahr 2022 in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfinden werde.

Kirche wurde „gelähmt“

Am Wochenende hatte sich der Papst in Panama auch zum Missbrauchsskandal in der Kirche geäußert: Die Schwere des Skandals habe die römisch-katholische Kirche gelähmt. „Die Hoffnungsmüdigkeit kommt von der Feststellung, dass die Kirche durch ihre Sünde verwundet ist und dass sie viele Male die zahlreichen Schreie nicht zu hören vermochte“, sagte das Kirchenoberhaupt.

Der Papst äußerte sich dazu während eines Gottesdienstes vor Priestern, Ordensleuten und Laien zur Altarweihe in der Kathedralbasilika Santa Maria la Antigua. Franziskus sprach das Thema Missbrauch in seiner Predigt zwar nicht explizit an. Seine Aussage passt aber zu dem, was er in den vergangenen Monaten immer wieder beklagt hat: dass in der Vergangenheit Fälle von Missbrauch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt worden sind. (APA/dpa)

