Wer ist der legitimere Präsident? Guaidó oder Maduro?

Buenos Aires/Caracas. Ein Land, zwei Präsidenten. Und beide buhlen um das Militär. Im Laufschritt ließ sich Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro in der Nacht auf Montag an der Spitze der 41. Brigade ablichten. Gleichzeitig räumte Parlamentspräsident Juan Guaidó im Interview mit der „Washington Post“ ein, mit der Armee über einen Machtwechsel zu reden.



Seit dem 10. Jänner strebt der Machtkampf in Venezuela seinem Höhepunkt zu. An jenem Donnerstag schwor Maduro seinen zweiten Amtseid. Dreizehn Tage später proklamierte sich Guaidó, gerade erst zum Vorsitzenden der Nationalversammlung gekürt, zum Übergangspräsidenten. Diesen Schritt begründete der 35-Jährige mit der bolivarischen Verfassung. Artikel 233 sieht vor, dass der Vorsitzende der Nationalversammlung vorübergehend auch das höchste Amt im Staat übernimmt, wenn es keinen rechtmäßigen Präsident gibt. Denn die Opposition erachtet die Präsidentenwahl vom 20. Mai 2018 für ungültig.



Nur Minuten nachdem sich Guaidó zum Interims-Staatsoberhaupt ausgerufen hatte, erkannte die US-Regierung ihn an. Kurz darauf folgten Brasilien, Kolumbien, Kanada, weite Teile Lateinamerikas, später auch Israel und Australien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)